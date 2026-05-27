El Banco de México redujo de 1.6 a 1.1 por ciento su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2026, ante una actividad económica más débil de lo esperado.

El organismo señaló que la economía mexicana atraviesa un periodo de bajo crecimiento, aunque mantiene expectativas positivas para el consumo privado durante el resto del año.

Anticipó que la inversión continuará débil al menos hasta la segunda mitad de 2026, debido a la incertidumbre relacionada con la relación comercial con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC.

Para 2027, el organismo estima un crecimiento económico de 2.1 por ciento.