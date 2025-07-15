Tras un estudio y análisis estadístico, la Coparmex Jalisco detalló que el 18 por ciento de las empresas formales en la entidad no entregará utilidades a sus trabajadores y colaboradores según el presidente del organismo, Luis Arturo Beas, quien además explicó que los factores negativos van desde la sobre regulación por parte de las irregularidades hasta el registro de menores ventas.

“En contraste, el 18 por ciento de las empresas señaló que no realizará reparto de utilidades este año, las principales razones están en esta baja de vetas en un 21 por ciento, las afectaciones por el entorno económico-político en 18 por ciento, aumento en los costos laborales en 15 por ciento”.

La Coparmex Jalisco se pronunció preocupada ante la pérdida de plazas laborales y el cierre de unidades económicas que se cree migran a la informalidad. (Por Gustavo Cárdenas)