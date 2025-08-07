Luego de cuatro recortes consecutivos de medio punto, el Banco de México disminuyó el ritmo de ajustes a la baja con 25 puntos base, con lo cual a tasa de interés pasó de 8 a 7.75 por ciento.

Dicho nivel de restricción monetaria para contener el alza de precios al consumidor, es similar al que se tenía en junio del 2022 cuando se enfrentaban choques inflacionarios derivados de la pandemia, repuntes de casos de Covid-19 en China y la inflación general en México se ubicada en 7.88 por ciento.

Así lo dio a conocer el banco central tras la reunión de su Junta de Gobierno este jueves luego del reporte de la inflación de julio que se desaceleró de 4.32 a 3.51 por ciento, ligando dos meses a la baja.