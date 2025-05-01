Este jueves el puerto de Manzanillo permanece cerrado a la navegación para embarcaciones menores como medida preventiva ante la presencia de la tormenta tropical Ivo.

La Capitanía de Puerto tomó la decisión ante el inminente aumento de oleaje dentro de la bahía en la que se ubica el recinto.

La restricción, que permanecerá vigente hasta nuevo aviso, afecta a lanchas pesqueras y pequeñas embarcaciones deportivas o recreativas; conforme evolucione el fenómeno meteorológico se evaluará la situación para determinar si la medida se extiende a otro tipo de naves.

Por su parte, la Unidad Estatal de Protección Civil continúa el monitoreo de la tormenta que ha generado lluvias y alto oleaje en las costas de Colima.