El supercopa de España fue para el Barcelona, que se llevó el título al vencer en la final 3 goles por 2 al Real Madrid, en gran juego celebrado en la cuidad de Jeddah, Arabia Saudita.

El cuadro catalán ganó con las anotaciones del brasileño Raphinha en dos ocasiones y una más del polaco Robert Lewandowski. El amazónico Vinícius Júnior y el canterano Gonzalo García descontaron por los Merengues.

“Cuando juegas una final, además contra el Madrid, y ganamos, sienta muy bien. Estoy muy orgulloso del equipo porque jugamos con el estilo que queríamos, como el Barça. Es lo más importante. Creo que la primera parte jugamos muy bien, controlamos el partido. Sabíamos que tendríamos que sufrir también, pero durante todo el partido jugamos con nuestro estilo. Ellos tienen calidad, y al final no fue fácil, pero estamos luchando juntos como equipo”, declaró el técnico del Barcelona, Hansi Flick. (Por Martín Navarro Vásquez)