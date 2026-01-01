Los Leones Negros de la UdeG abrieron el torneo de la Liga de Expansión con una goleada sobre el campeón del semestre anterior, al vencer en el estadio Jalisco 4 goles por 1 al Tampico Madero.

Se lució con doblete Alejandro Bravo, más tantos de Jesús Brígido y Joel Pérez. Por la Jaiba Brava descontó Diego García.

El técnico Alfonso Sosa destacó la gran victoria: “Yo creo que en términos generales hicimos un buen partido, con y sin pelota, excepto el gol que recibimos donde hay un hay una desatención a descuido todo lo demás lo hicimos, hicimos cosas geniales bien y lo más importante fuimos contundentes arrancando el segundo tiempo e incrementamos la ventaja; me hubiera gustado más irnos en cero que es importante y haber concretado alguna otra jugada de gol que tuvimos, pero en términos finales bien”. (Por Martín Navarro Vásquez)