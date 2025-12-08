Barcelona se despidió como invitada la 39 Feria Internacional del Libro de Guadalajara y cedió la plaza a Italia para la edición de doble conmemoración 2026, que se celebrará del 26 de noviembre al 6 de diciembre del próximo año, por los 40 años de la FIL y los 150 años de relaciones México-Italia.

Este año la FIL Guadalajara creció 5 por ciento en asistencia de público con respecto a la edición anterior.

La directora general de la feria, Marisol Schultz, indicó que el número de asistentes creció de 907 mil en el 2024 a poco más de 953 mil en la edición dedicada a Barcelona.