Este domingo arrancó el festival navideño ‘Ilusionante’ con el encendido del árbol de navidad de 9.5 metros de altura, que en esta ocasión fue instalado sobre Paseo Alcalde afuera de la Catedral Metropolitana.

A partir de este fin de semana y hasta el próximo 7 de enero, se podrá observar el cuadro principal del Centro Histórico de Guadalajara repleto de luces.

La pista de hielo tendrá un capacidad hasta de 70 personas por turno y la rueda de la fortuna, y podrá ser utilizada por hasta mil 500 personas al día.