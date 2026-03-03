El Barcelona derrotó 3-0 al Atlético de Madrid en el Cam Nou con doblete de Marc Bernal y anotación de Raphinha en el juego de Vuelta de las Semifinales de la Copa del Rey, pero no le alcanzó y quedó eliminado.

Los Colchoneros de Diego el “Cholo” Simeone sufrieron al máximo para conservar la ventaja que habían conseguido en la Ida y avanzaron a la final de la Copa con marcador global de 4-3.

Su rival será el ganador de la serie entre la Real Sociedad y el Athletic Bilbao que se define este miércoles en Anoeta y en la que el equipo de San Sebastián lleva ventaja de 1-0 en el global.

El Atlético de Madrid jugará la Final por primera vez desde que conquistó su décimo trofeo de la Copa del Rey en la Temporada 2012-13. (Por Manuel Trujillo Soriano)