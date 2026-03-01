El matador André Lagravere “El Galo” se declara listo para la que será su tercera presentación en la Nuevo Progreso de Guadalajara este próximo domingo y espera poder alcanzar la puerta grande.

“Siempre se me ha dado bien y ahora de matador llevo dos tardes en las dos he podido cortar orejas, tener sensaciones positivas y me quedado muy cerquitas de esa puerta grande que tanto me gusta y espero que la tercera sea la vencida pues Dios dirá lo que tenga que pasar el domingo está en sus manos, yo se que estoy preparado para afrontar la tarde con la mayor entrega posible que es lo principal en este tipo de corridas que son un parteaguas para la carrera de un torero”.

“El Galo” alternará con Leo Valadez y Jesús Enrique Colombo en auténtico “Desafío de Banderilleros” con toros de la ganadería Tequisquiapan. (Por Manuel Trujillo Soriano)