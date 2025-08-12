BBVA México eliminó la marcación por tonos y presentó su servicio Blue, su nuevo asistente virtual basado en inteligencia artificial, con el que promete atender a los clientes en menos de 30 segundos y sin pasar por el viacrucis de opciones interminables.

De acuerdo con el director general de banca minorista de BBVA México, Hugo Nájera, cada año el banco recibe 63 millones de llamadas en su centro de atención.

Explicó que anteriormente, un cliente debía marcar, autenticarse y navegar más de 40 opciones para llegar a un ejecutivo, un proceso que podía tomar hasta cuatro minutos. Ahora, basta con que el usuario diga en lenguaje natural qué necesita, y en medio minuto será dirigido a la solución adecuada.