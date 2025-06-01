La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó la jornada bursátil en 18.58 pesos por dólar, lo que significó una ganancia de 9 centavos comparado con la jornada de ayer.

El dólar al menudeo terminó este martes en 19.05 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex.

La apreciación del peso al mayoreo ocurre a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense debido a la expectativa de que la Reserva Federal recortará la tasa de interés en su anuncio del próximo 17 de septiembre tras la publicación de la inflación en Estados Unidos de julio que se ubicó en 2.70 por ciento anual.