El programa de becas universitarias al 100 por ciento para hijos de policías estatales en universidades privadas de Jalisco ha beneficiado a 201 jóvenes durante los primeros tres meses de la actual administración estatal.

El jefe de gabinete del Gobierno de Jalisco, Alberto Esquer Gutiérrez, detalló que los estudiantes se encuentran inscritos en diversas áreas del conocimiento.

“Los estudiantes están en carreras como son ciencias de la salud, administración y negocios, derecho, ingenierías, artes, humanidades, informática, agronomía, veterinaria, educación, matemáticas y ciencias de la salud”.

El funcionario informó que en agosto se lanzará la segunda convocatoria para la generación 2026 del programa.

Autoridades estatales señalaron que ningún aspirante queda fuera, ya que quienes no logran ingresar a universidades privadas son canalizados a instituciones públicas mediante un programa previo de capacitación y orientación educativa.

En la primera generación participaron 300 aspirantes, de los cuales 99 lograron ingresar a universidades públicas. (Por Edgar Flores Maciel)