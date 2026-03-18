Regresa el Tianguis Turístico al puerto de Acapulco, teniendo por segunda ocasión, carácter internacional, como explica la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez.

“Ya viene el tianguis de Acapulco, del 27 al 30 de abril, además se nos une puente, así que va a ser un fin de semana fenomenal para nuestro estado y para nuestro destino que es Acapulco. Y será un tianguis internacional. La edición pasada la hicimos en Baja California, recuerden que le llamamos binacional, pues sigue siendo ya de talla internacional, antes solamente estábamos los estados y compradores de otros países. Hoy no. Hoy nos acompañan también países y nuestro país invitado es Colombia”.

Se esperan quince mil asistentes en el Hotel Mundo Imperial con presencia de las 32 entidades y de 729 compradores de 17 países. (Por Arturo García Caudillo)