El Auditorio Benito Juárez se convirtió en una fiesta pop con la presentación de Belinda en el marco de las Fiestas de Octubre, la noche de este domingo.

La “Princesa del Pop Latino” hizo vibrar a más de 15 mil asistentes que corearon de principio a fin un repertorio cargado de nostalgia y sus más recientes éxitos con la serie de Mentiras.

Belinda llegó al escenario una hora después de lo pactado y abrió el show con clásicos como “Ángel” y “Bella Traición”, y “Lo Siento”.

El momento cumbre de la noche llegó con el pop-rock de “Muriendo Lento” y, por supuesto, el himno que desató la euforia masiva: “El Baile del Sapito”, pero en versión corrido tumbado.

La también actriz confesó que ha tenido un mes complicado, debido a una lesión en la rodilla que la podría llevar al quirófano, pero aseguró que no podía faltar a su cita con los tapatíos, porque el cariño que le dan puede ser sanador.

Para cerrar la velada, Belinda no podía despedirse sin cantar su más reciente sencillo “Canción para regresar” y “Amor a primera vista”. (Por Katia Plascencia Muciño)