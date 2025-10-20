Ante la emergencia por las lluvias en cinco entidades, la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que su administración está llevando a cabo acciones de apoyo a la población divididas en cuatro ejes, uno de los cuales es el fortalecimiento del sistema de alertamiento.

“La Coordinación Nacional de Protección Civil tiene un comité científico, pero estamos fortaleciendo ese comité científico con científicos de la UNAM, del Politécnico, del Tecnológico y de distintos centros, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, para poder nuevamente desarrollar acciones que nos permitan desarrollar el sistema de alertamiento, mediciones, modelos matemáticos, etcétera, etcétera. Ya se está conformando este comité científico, ya lo vamos a presentar”.

También se están fortaleciendo los atlas de riesgo por estado y por municipio; además del alertamiento mediante los teléfonos celulares, mismo que ya fue presentado por la Agencia de Transformación Digital. (Por Arturo García Caudillo)