Los Charros de Jalisco presentaron su plan de trabajo para lo que será su debut en la Liga Mexicana de Béisbol en la que repite Benjamín Gil como manager. El “Matador” dice estar feliz por dirigir al equipo tanto en el invierno como en el verano, porque así tiene más oportunidades de ser campeón.

“La verdad muy contento de que voy a estar aquí todo el año, mi contrato es de dos años, entonces pues son 4 temporadas, es la oportunidad de ganar 4 campeonatos, así lo veo, no lo veo como la garantía de 4, es la oportunidad de ganar 4 campeonatos, el roster está para eso. Hay que estar conscientes de que todos los equipos van a estar bastante reforzados con la cantidad de refuerzos que hay no? pero conozco la Liga, me gusta el equipo”.

Los Charros tendrán 11 encuentros de pretemporada entre finales de marzo y principios de abril. Su debut en el circuito de veraniego será el 12 de abril ante Rieleros de Aguascalientes.

(Por Manuel Trujillo Soriano)