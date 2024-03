Después de que algunos jugadores de la Selección Mexicana sacaron a relucir ciertas cosas que no les gustaron del proceso anterior con Gerardo Martino; el actual timonel del Tri, Jaime Lozano, dijo que cada quien es libre de expresar lo que quiera, pero que él, sólo tiene palabras de agradecimiento para el “Tata”.

“Sí, algo me enteré que se abrió la caja de pandora y mira cada quien es libre de comunicar lo que quiera, cada uno tiene una verdad, cada uno tiene su situación y la vida, y no tengo más que buenas palabras para Gerardo Martino es lo que te puedo decir, a mi me trato de maravilla y creo que a toro pasado el momento no fue el mejor en el que se llegó a esa Copa del Mundo; para hacer un resumen de esto, no me van a escuchar hablar nunca mal de Gerardo, porque hacia mi persona siempre fue impecable”.

Entre otras cosas, Edson Álvarez dijo que para el duelo del Mundial contra Argentina, Martino lo “desconoció” por completo al dejarlo fuera del cuadro titular. Mientras que Hirving el “Chucky” Lozano, indicó que el “Tata” nunca tuvo una buena conexión con los jugadores porque los “Trataba como niños”.

México enfrentará este jueves a Panamá en la semifinal de la Concacaf Nations League; en la otra serie Estados Unidos jugará contra Jamaica.

(Por Manuel Trujillo Soriano)