El cantante y miembro de Timbiriche, Benny Ibarra, inauguró la noche de este sábado su gira en solitario “Nace una vez más” ante poco más de mil personas en el Teatro Diana.
El espectáculo arrancó con la presentación de varios de los temas que componen su más reciente producción y que da nombre a la gira, mismos que fueron bien recibidos por los asistentes.
Benny Ibarra, visiblemente emocionado, saludó a la audiencia tapatía, y agradeció que el cariño sigue intacto a pesar de su ausencia en los escenarios como solista.
El repertorio no solo incluyó los nuevos temas, sino también una selección de éxitos que han marcado su trayectoria, como “Llueve luz”, “Tonto corazón”, “Cielo” y “uno”.
Para el cierre, Benny Ibarra eligió el tema “Inspiración”, con el que el público despidió al cantante con una ovación de pie. (Por Katia Plascencia Muciño)
Benny Ibarra inaugura en Guadalajara su gira “Nace una vez más”
El cantante y miembro de Timbiriche, Benny Ibarra, inauguró la noche de este sábado su gira en solitario “Nace una vez más” ante poco más de mil personas en el Teatro Diana.