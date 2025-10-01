Un sábado de terror tuvieron las selecciones mexicanas de fútbol. Luego de que en Chile el Tricolor juvenil quedó fuera del Mundial Sub al caer ante Argentina, después por la noche en Arlington, Texas, la Selección mayor que se prepara al Mundial 2026, fue goleada y exhibida 4-0 por Colombia en amistoso por la fecha FIFA.

Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero anotaron para el triunfo de los colombianos que no jugaron con su plantel titular.

El técnico Javier el Vasco Aguirre dice que esta es la realidad y que los jugadores no hicieron lo que se les pidió.

“No se puede ser tan poco competitivo en algunas fases del juego. En algunos eventos. Y no quiero puntualizar o señalar ni muchísimo menos. El principal culpable soy yo, el responsable máximo y eso lo asumo desde el primer momento; sí hay cosas que en la interna hablaré con algunos porque realmente no podemos dejar de competir para que la gente se vaya por lo menos diciendo perdieron sí, pero caramba cómo meten, cómo corren, cómo luchan y a veces a lo largo de los 90 minutos hubo lapsos, jugadores que no estuvieron a la altura”, dijo Aguirre.

Los jugadores de la selección azteca ya están en Guadalajara para el partido del martes ante Ecuador. (por Martín Navarro Vásquez)