Mediante un comunicado el Club León informó que el entrenador argentino Eduardo Berizzo presentó su renuncia, luego de dialogar con la directiva este sábado, luego de la derrota de 2 goles por 0 ante Bravos de Juárez por la fecha 11 del Torneo Apertura..

“Hoy por la mañana, en un acto de nobleza pocas veces visto en el futbol, Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como Director Técnico del Club León concluye, presentando su renuncia aceptada por el Club, de común acuerdo”, dice comunicado.

Berizzo deja a los Esmeraldas con 12 puntos, producto de 3 triunfos, 3 empates y 5 derrotas. (Por Martín Navarro Vásquez)