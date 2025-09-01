Chivas sumó su segundo triunfo del Torneo Apertura al vencer 2 goles por 0 de visita al Puebla, en el estadio Cuauhtémoc, al continuar la fecha 11 del Torneo Apertura, en encuentro que debió jugarse el viernes pero por una tormenta se pospuso.

Ante una cancha enlodada, el Guadalajara gano con dos buenos a cargo de Bryan González y Omar Govea.

Este triunfo cambia el panorama en Chivas, pues se coloca en zona de calificación con 14 puntos. Los Camoteros con solo 4 unidades son aún los peores de la Liga MX. (Por Martín Navarro Vásquez)