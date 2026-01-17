El Inter Miami confirmó que está buscando comprar al delantero naturalizado mexicano Germán Berterame, como refuerzo en la MLS y que acompañe a Messi en la siguiente temporada.

La directiva del Monterrey también aceptó que hay negociaciones, como lo señala el Director Deportivo de los rayados José Antonio Noriega.

“Sí ha habido un acercamiento y hay una propuesta que le es interesante a ‘Berte’, que puede llegar a ser interesante para nosotros, pero estamos analizando porque llega en un momento inoportuno porque estamos compitiendo, no hay mucho tiempo para reaccionar”, dijo.

Agregó: “Por supuesto que si decidimos que la oferta es interesante y decidimos que Germán salga, haremos todo lo posible y ya estamos trabajando en ello por sustituirlo”. Se sabe que la oferta es de los 15 millones de dólares. (Por Martín Navarro Vásquez)