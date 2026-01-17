Autoridades mexicanas detuvieron en Pachuca, Hidalgo, a Alejandro “N”, identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI en Estados Unidos.

La captura se logró mediante un operativo coordinado de inteligencia entre fuerzas de seguridad nacionales y autoridades estadounidenses.

El detenido cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de extradición.

Es requerido por el estado de Carolina del Norte por asesinato en primer grado, secuestro, robo con arma y hurto de vehículo.