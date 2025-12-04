Guadalajara celebrará este sábado una nueva edición de “Bien de Noche”, iniciativa que busca recuperar el Centro Histórico como espacio de convivencia nocturna.

Museos, templos, plazas y corredores peatonales extenderán actividades culturales, recreativas y familiares con temática navideña.

Habrá videomapping, conciertos, recorridos y una Vía RecreActiva nocturna en Paseo Alcalde. Siete templos históricos (entre ellos la Catedral, El Sagrario y San José de Gracia) ofrecerán misas con petición de posada, coros y una pastorela en Jardín Reforma, además de colectas de juguetes y suéteres.

También se instalará un módulo de vacunación antirrábica y un taller de adiestramiento para mascotas.

La jornada busca impulsar el uso seguro del espacio público y fortalecer la comunidad a través de actividades culturales y solidarias.