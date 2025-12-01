Una mujer de la tercera edad falleció tras un incendio que consumió parte de una vivienda ubicada en la calle Ingeniero Gómez, en la colonia Los Cajetes de Zapopan.

El siniestro ocurrió durante la mañana de este jueves.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima (una mujer de aproximadamente 70 años) permanecía en casa después de que su pareja sentimental saliera a trabajar.

En cuestión de segundos, un cuarto de alrededor de dos por dos metros fue envuelto por las llamas.

Debido a una discapacidad física, la mujer no logró salir por su propio pie.

Bomberos y paramédicos acudieron de inmediato al lugar.

Tras sofocar el fuego, personal de rescate encontró a la mujer sin signos vitales, con quemaduras severas provocadas por la conflagración.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio.

Personal de la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación y trabaja en coordinación con Bomberos Zapopan para determinar el origen del siniestro. (Por Edgar Flores Maciel)