Con la primera entrega de los Premios IGs “GI Champion”, concluyó la Bienal de oriGIn 2025, que durante tres días reunió a productores, reguladores y expertos en Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de todo el mundo.

El Consejo Regulador del Tequila (CRT) fue reconocido por su liderazgo y trayectoria en la protección y defensa del Tequila.

“Estos premios expresan el reconocimiento mundial en la protección y la promoción de los productos con identidad de origen entre ellos quiero distinguir, por su puesto, a Don Aurelio López presidente del Consejo Regulador del Tequila por su liderazgo en la defensa por nuestras Denominaciones y su compromiso con la cooperación internacional en favor de los productores un aplauso al Consejo Regulador del Tequila”.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, recibió también un galardón por su impulso a las IG y su papel clave en la instalación de la antena regional de oriGIn América Latina, que operará desde las instalaciones del CRT en Jalisco.

Durante la clausura, se destacó que este evento sentó las bases para fortalecer la red global de productos con identidad de origen, especialmente en América Latina.