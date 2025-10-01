A partir de este lunes, cientos de personas afectadas por las lluvias del domingo, recibirán ayuda humanitario tanto de la Cruz Roja como del municipio, asegura el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, Sergio Ramírez López.

“Continúan los trabajos para el saneamiento de las viviendas. El día de hoy también comienzas los trabajos de ayuda humanitaria para las personas que se vieron afectadas. Se les va a estar entregando de Cruz Roja Mexicana, del DIF Jalisco y DIF Puerto Vallarta, víveres y despensas, catres, kits de aseo tanto personal como para la vivienda”.

Puerto Vallarta instaló centros de acopio en las oficinas centrales del DIF, en el edificio de la presidencia municipal, en la Unidad Administrativa, en las oficinas de la Unidad Ixtapa y en la delegación de El Pitillal. Recibe donaciones como arroz, frijol, aceite, azúcar, café enlatados, jabón y agua embotellada entre otros. (Por Gricelda Torres Zambrano)