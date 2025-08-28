Fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno mantienen el blindaje en el municipio de Uruapan, Michoacán, tras la detención de René “N”, “El Rino”, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Desde anoche la Secretaría de Seguridad Pública implementó un operativo, en coordinación con la policía municipal, además de los patrullajes, se realizaron inspecciones y monitoreo de las cámaras de videovigilancia de la zona.

Hasta el momento, no se han reportado situaciones de violencia y la actividad comercial en Uruapan se ha mantenido con normalidad.