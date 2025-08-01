El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas anunció una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve al arresto o condena de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa.
Se le considera armado y peligroso, ya que él y sus hermanos, Los Chapitos, tomaron el control de la facción de “El Chapo” dentro del Cártel de Sinaloa.
Jesús Alfredo Guzmán Salazar es uno de los 10 hijos reconocidos de Joaquín El Chapo Guzmán, es conocido como “El Alfredillo”, medio hermano de Ovidio, y uno de los Chapitos, dúo completado por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, su otro hermano.
EU ofrece recompensa de 10 mdd por “El Alfredillo”, hijo del “Chapo” Guzmán
