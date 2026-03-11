Tras los señalamientos hechos por la fracción edilicia de Morena, el coordinación de Administración Gubernamental del Ayuntamiento de Guadalajara, Abraham Maciel, explicó para Notisistema que la empresa que operará los parquímetros a partir del viernes 14 de marzo cumplió con todos los lineamientos exigidos en la licitación nacional.

“Los requerimientos parten de un anexo técnico de necesidades y para que el Ayuntamiento pueda llevar a cabo la contratación de cierto proveedor, se lleva a cabo un proceso licitatorio en estricto apego a la norma y contra total transparencia. Derivado del proceso licitatorio, nosotros tuvimos la participación de dos proveedores. Uno de ellos no cumplió con todos los requisitos legales, técnicos y administrativos, que es el caso particular de la empresa Cargomóvil, que es la que hasta el día de hoy está brindando el servicio”.

La empresa Blinkay operará los parquímetros tapatíos hasta el 30 de septiembre del 2027. (Por Gustavo Cárdenas)