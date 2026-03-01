La compañía Universal Pictures anunció el desarrollo de una película biográfica sobre los orígenes de la banda Bon Jovi.

El filme narrará el camino de Jon Bon Jovi desde su juventud en Nueva Jersey hasta la formación del grupo y su ascenso al éxito internacional.

La producción contará con la participación directa del propio músico y utilizará su repertorio para retratar la evolución artística de la banda. Además, el proyecto explorará las influencias familiares y musicales que marcaron los primeros años del cantante antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas del rock.