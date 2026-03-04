El Gobierno de Guadalajara informó que a partir del 14 de marzo la aplicación Blinkay sustituirá a Parkimovil como plataforma para pagar el parquímetro en la ciudad.

Los usuarios podrán utilizar el saldo disponible en Parkimovil hasta el 13 de marzo y posteriormente deberán migrar a la nueva aplicación, disponible para Android y iOS.

La autoridad municipal señaló que las tarifas no cambiarán, ya que están definidas en la Ley de Ingresos de 2026.

Blinkay fue seleccionada mediante una licitación pública nacional y permitirá realizar las mismas operaciones, además de ofrecer funciones como pago por tiempo real, extensión remota del estacionamiento y recarga de saldo en tiendas comerciales.

El contrato con la empresa estará vigente hasta septiembre de 2027.