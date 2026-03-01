Con un gol de Mikel Oyarzabal a 3 minutos de que finalizará el encuentro, la Real Sociedad derrotó por 1-0 al Athletic de Bilbao en el juego de Vuelta de las semifinales celebrado en Anoeta y el equipo de San Sebastián clasificó a la Final de la Copa del Rey con marcador global de 2-0.

De esta manera, la Real Sociedad enfrentará al Atlético de Madrid el 18 de abril en el estadio La Cartuja de Sevilla en busca de su tercer título de Copa y que ganó por última vez en el 2020. Mientras que los Colchoneros buscan su decimoprimer título; la última vez que lo consiguieron fue en el 2013.

Con el Athletic de Bilbao el portero mexicano Alex Padilla inició de titular hoy y jugó todo el encuentro, ya pesar de quedar eliminado, es el segundo club con mayor número de títulos de Copa, con un total de 24 trofeos, el último lo conquistó en el 2024. (Por Manuel Trujillo Soriano)