Comerciantes y vecinos de la zona conocida como “El 13”, ubicada a un costado de la carretera a Chapala, en el municipio de El Salto, bloquearon este mediodía la vialidad en ambos sentidos para exigir a las autoridades estatales la habilitación de un retorno que fue clausurado tras obras recientes.

El bloqueo ha generado afectaciones a miles de automovilistas, quienes permanecieron varados por más de dos horas. La congestión obligó incluso a algunos viajeros a descender de sus vehículos y continuar a pie, con maletas en mano, para intentar llegar al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Autoridades estatales acudieron al sitio y entablaron diálogo con los manifestantes, a quienes ofrecieron que en breve se iniciarán los trabajos para habilitar un retorno provisional. Mientras tanto, la fila de vehículos detenidos se extendió hasta el Periférico, en medio de un severo colapso vial que persiste en la zona. (Por Edgar Flores Maciel)