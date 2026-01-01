El titular de la Profeco, Iván Escalante , informó que vigila a Ticketmaster tras las más de cuatro mil quinientas quejas recibidas por la falta de transparencia en torno a los conciertos del grupo coreano BTS.

“Del jueves de la semana pasada al día de ayer nos han llegado cuatro mil 746 entre documentos y correos electrónicos, solicitando que Profeco revise que se anuncien los precios a tiempo, que se publiquen los mapas de los asientos, que se determinen cuáles van a ser los cargos, las condiciones completas en la venta de los boletos, los precios de entrada y qué incluyen estos paquetes como especiales que de repente venden en estos conciertos”.

De hecho, hoy mismo enviará un exhorto a la boletara para que atienda estas exigencias. BTS anunció tres conciertos en la Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo. (Por Arturo García Caudillo)