Los recientes bloqueos carreteros han provocado un impacto económico significativo, con pérdidas estimadas entre tres mil y seis mil millones de pesos, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.

El organismo contabiliza al menos veintinueve cierres en diecisiete estados entre el diecinueve y el veintiséis de noviembre, afectando la circulación de bienes y actividades productivas.

Los cierres totales y parciales se extendieron a más de cincuenta puntos en veintidós entidades, con afectaciones para empresas, hogares y la operación logística nacional.