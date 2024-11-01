El costo de la cena de Acción de Gracias en Estados Unidos aumentará alrededor de diez por ciento respecto al año pasado, impulsado por fuertes incrementos en productos.

Un análisis de organizaciones especializadas indica que el precio del pavo subió 40 por ciento.

También destacan alzas en cebolla, jamón, enlatados y papel para hornear, vinculadas a aranceles al acero y aluminio durante la gestión de Donald Trump.

Las encuestas señalan que muchas familias estadounidenses reducirán platillos, invitados o incluso prescindirán de la celebración.