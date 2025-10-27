Buscaron el diálogo, les dieron promesas, pero no las cumplieron, es la justificación que da René Mayoral, productor de maíz de Jalisco, quien participó este lunes en el bloqueo carretero del Kilómetro 40 de la carretera Guadalajara-Morelia.

Según explicó para Notisistema, exigen mejor precio de garantía del Gobierno Federal.

“Aunado a nosotros hay una junta en la Ciudad de México y en estos momentos no han dado una resolución positiva hacia nuestro conflicto, que es lo que buscamos, un precio para toda la agricultura granos comercial de siete mil 200 pesos. Entonces, hasta el momento no se ha pronunciado ninguna parte del Gobierno Federal y por eso estamos cerrando las carreteras, en apoyo a nuestros compañeros que están en estos momento adentro de Gobernación”.

Los productores de maíz critican que la tortilla está en 25 pesos por kilo, y ellos siguen recibiendo un pago de garantía de menos de cinco mil pesos por tonelada, lo califican como una injusticia. (Por Gustavo Cárdenas)