Con el propósito de reactivar la economía de Tototlán, tras las inundaciones que afectaron al municipio, el Programa Jalisco Competitivo destinó una bolsa de 5 millones de pesos en créditos blandos dirigidos a micro y pequeñas empresas locales.
Los financiamientos oscilan entre 20 mil y 100 mil pesos, con una tasa de interés anual del 11 por ciento, plazo de dos años y seis meses de gracia. Estas condiciones buscan facilitar la recuperación de los negocios que sufrieron pérdidas materiales y económicas.
Durante el mes de noviembre se entregarán los primeros nueve créditos, por un monto total de 630 mil pesos, de los cuales 78 por ciento se destinarán a proyectos liderados por mujeres.
El convenio fue firmado por la Secretaría de Desarrollo Económico, PROJAL y el Ayuntamiento de Tototlán.
Los interesados podrán solicitar apoyo hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar los recursos disponibles. (Por Edgar Flores Maciel)
Destinan 5 mdp para reactivar negocios afectados por inundaciones en Tototlán
