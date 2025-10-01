Con el propósito de reactivar la economía de Tototlán, tras las inundaciones que afectaron al municipio, el Programa Jalisco Competitivo destinó una bolsa de 5 millones de pesos en créditos blandos dirigidos a micro y pequeñas empresas locales.

Los financiamientos oscilan entre 20 mil y 100 mil pesos, con una tasa de interés anual del 11 por ciento, plazo de dos años y seis meses de gracia. Estas condiciones buscan facilitar la recuperación de los negocios que sufrieron pérdidas materiales y económicas.

Durante el mes de noviembre se entregarán los primeros nueve créditos, por un monto total de 630 mil pesos, de los cuales 78 por ciento se destinarán a proyectos liderados por mujeres.

El convenio fue firmado por la Secretaría de Desarrollo Económico, PROJAL y el Ayuntamiento de Tototlán.

Los interesados podrán solicitar apoyo hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar los recursos disponibles. (Por Edgar Flores Maciel)