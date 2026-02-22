Jalisco registró la mañana de este domingo 22 de febrero una jornada de violencia con bloqueos y quema de vehículos en al menos 15 municipios, tras un operativo de fuerzas federales en Tapalpa que derivó en enfrentamientos.

De acuerdo con el monitoreo del C5, se contabilizaron 32 vehículos incendiados en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Guadalajara y Zapopan concentraron el mayor número de reportes, con siete y 11 unidades quemadas, respectivamente. También se registraron bloqueos en Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y El Salto, así como en municipios como Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Chapala y el propio Tapalpa.

En el balance preliminar, autoridades informaron sobre al menos seis personas detenidas: dos en la colonia Fuelle, en Guadalajara, y cuatro sobre la Carretera a Chapala. Además, confirmaron que uno de los causantes fue abatido en el primer punto y que seis personas resultaron lesionadas por arma de fuego en distintos sitios.

Como medida preventiva, el Gobierno de Jalisco suspendió clases presenciales para este lunes 23 de febrero en todo el estado y canceló eventos masivos. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara opera con normalidad bajo resguardo de la Guardia Nacional y la SEDENA. (Por Edgar Flores Maciel)