El Gobierno de Jalisco anunció la suspensión de clases presenciales este lunes en toda la entidad, como medida preventiva tras los hechos violentos registrados el domingo.

El gobernador Pablo Lemus Navarro informó también la cancelación de eventos masivos programados para este día en todo el estado, con el objetivo de resguardar a la población.

Las decisiones forman parte de las acciones extraordinarias implementadas luego de enfrentamientos y bloqueos registrados en distintos municipios. Autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial y seguir las indicaciones de seguridad.