La Bolsa Mexicana de Valores cerró este viernes con un alza del 0.45 por ciento, acumulando una ganancia semanal de 0.97 por ciento y ubicando su Índice de Precios y Cotizaciones en 63 mil 376 puntos.

Con ello, el mercado mexicano suma tres semanas de avance en el último mes, pese a las pérdidas globales por el nerviosismo en torno al sector tecnológico y la sobrevaloración de acciones.

El peso mexicano también se fortaleció 0.6 por ciento frente al dólar, cerrando en 18.45 unidades.

En la jornada, 26 de las 35 principales emisoras del IPC registraron ganancias.