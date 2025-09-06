La Bolsa Mexicana de Valores cerró la semana en máximo histórico al avanzar 1.02 por ciento y alcanzar 60 mil 479 unidades, pese a que Wall Street reportó pérdidas.

Con ello, el mercado mexicano inició septiembre con un alza semanal de 3.02 por ciento, su mejor desempeño desde abril.

En lo que va de 2025, el mercado bursátil acumula una ganancia de 23.54 por ciento, consolidándose como uno de los mercados con mayor rendimiento en la región.