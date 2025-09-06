Un informe de la Agencia Sueca de Transporte y países vecinos reveló que entre enero y abril de este año se vieron afectados 122 mil 607 vuelos comerciales por interferencias en el GPS y otros sistemas satelitales, atribuidas a señales rusas.

En algunos espacios aéreos, más del 40 por ciento de las operaciones sufrieron bloqueos o suplantación de señales, lo que generó falsos reportes de posición y fallos en la navegación.

Suecia reporta un incremento drástico de incidentes: de 55 en 2023 a 495 en lo que va del año.