La Selección de Bolivia tuvo que remontar el marcador para derrotar por 2-1 a Surinam en la semifinal del Repechaje Intercontinental que se celebra en Monterrey.

El equipo caribeño sorprendió al tomar ventaja al iniciar el segundo tiempo con anotación de Van Gelderden; fue hasta el minuto 71 cuando Moisés Paniagua emparejó los cartones y al 78 Miguel Terceros sentenció el jugo en favor de los bolivianos con un tiro penal.

De esta manera, el equipo de la CONMEBOL avanza a la final de la repesca internacional y el próximo martes enfrentará a Irak como representante de la Confederación Asiática y el ganador de ese encuentro se llevará uno de los últimos boletos disponibles para la Copa del Mundo 2026. (Por Manuel Trujillo Soriano)