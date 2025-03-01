La Secretaría de la Marina activó el Plan Marina para localizar a dos embarcaciones, tipo velero, en el que viajaban 9 tripulantes de diferentes nacionalidades, para entregar ayuda humanitaria en La Habana, Cuba.

Las dos embarcaciones zarparon el pasado 20 de marzo de Isla Mujeres, Quintana Roo “sin que hasta el momento se tenga comunicación ni confirmación de su arribo”.

Las embarcaciones tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo, por lo que se activaron los protocolos, en cumplimiento de la responsabilidad del Estado mexicano de salvaguardar la vida humana en la mar.