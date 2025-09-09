En la eliminatoria Mundialista de Sudamérica, la Selección de Bolivia dio la sorpresa al derrotar por 1-0 a Brasil con solitario gol de Miguel Terceros en tiro penal, con lo que el equipo boliviano llegó a 20 puntos y disputará el repechaje rumbo al Mundial 2026, debido a que Venezuela que era el otro contendiente, fue goleado 6-3 por Colombia.

En otros duelos de mero trámite, Ecuador derrotó 1-0 a Argentina. Paraguay venció 1-0 a Perú, mientras que Chile y Uruguay empataron a cero. (Por Manuel Trujillo Soriano)