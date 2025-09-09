Los llamados “impuestos saludables” buscan incentivar hábitos de consumo más saludables y contribuir a financiar los costos asociados a enfermedades crónicas afirmó el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, al detallar el Paquete Económico 2026.

De acuerdo con la Subsecretaria de Egresos de la dependencia federal, Bertha Gómez, el monto que se espera recaudar por estos “impuestos saludables” es de 41 mil millones de pesos.

El Paquete Económico 2026 propone el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para refrescos y cigarros, además de un impuesto especial a los videojuegos con contenido violento y a las apuestas.