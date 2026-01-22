La Bolsa Mexicana de Valores ganó este jueves un 0.46 por ciento y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones, se posicionó en los 68 mil 347.98 puntos, marcando un nuevo máximo, en una jornada de resultados positivos a nivel global.

Con este resultado, la Bolsa mexicana también anotó su quinto avance consecutivo, mientras en el año el IPC acumula un avance del 6.3 por ciento.