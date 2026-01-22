La Bolsa Mexicana de Valores ganó este jueves un 0.46 por ciento y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones, se posicionó en los 68 mil 347.98 puntos, marcando un nuevo máximo, en una jornada de resultados positivos a nivel global.
Con este resultado, la Bolsa mexicana también anotó su quinto avance consecutivo, mientras en el año el IPC acumula un avance del 6.3 por ciento.
Bolsa Mexicana marca nuevo máximo histórico
